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    Выставки

    Михаил Пиотровский рассказал об угрозах центру Эрмитажа в Амстердаме перед его закрытием

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    Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 29 ноября на пресс-конференции в ТАСС рассказал о планах музея на праздничные недели — в начале декабря в Эрмитаже традиционно, отмечая День святой Екатерины, подводят итоги года и открывают ряд значимых выставок.

    В их ряду самой заметной в 2022 году станет выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира», которая объединит свыше 500 экспонатов — живописные и графические произведения, фарфор, а также печатные издания, текстиль и реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов.

    «У этой выставки особая история — она была открыта сначала в Амстердаме, потом начались сложные события, и мы решили: выставку увезем, пока ее не разбили, — поделился Михаил Пиотровский. — Потому что на наш центр в Амстердаме люди нападали, были и угрозы и центру, и вещам, и сотрудникам, мы благополучно ее привезли, и сейчас, изменив несколько, открываем здесь».

    Выставка, на которой будут представлены работы Кандинского, Малевича, Петрова-Водкина, Альтмана и других, начнет работу 8 декабря и будет принимать посетителей в Манеже Малого Эрмитажа до 26 марта.

    Напомним, 3 марта руководство центра Эрмитаж-Амстердам заявило о разрыве отношений с петербургским музеем. Сообщение об этом появилось на официальном сайте нидерландского учреждения культуры. После этого Эрмитаж уведомил о досрочном завершении работы выставки «Русский авангард. Революция в искусстве». В конце марта стало известно, что площадка сменила название — теперь учреждение называется «Голландское наследие Амстердам» (Dutch Heritage Amsterdam), и там проходят выставки голландской живописи.

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