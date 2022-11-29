Михаил Пиотровский рассказал об угрозах центру Эрмитажа в Амстердаме перед его закрытием

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский 29 ноября на пресс-конференции в ТАСС рассказал о планах музея на праздничные недели — в начале декабря в Эрмитаже традиционно, отмечая День святой Екатерины, подводят итоги года и открывают ряд значимых выставок.



В их ряду самой заметной в 2022 году станет выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира», которая объединит свыше 500 экспонатов — живописные и графические произведения, фарфор, а также печатные издания, текстиль и реконструкции костюмов, созданные по проектам художников-авангардистов.

