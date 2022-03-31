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Бывший центр Эрмитажа в Амстердаме сменил название и национальность экспонатов

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«Эрмитаж-Амстердам», бывший филиал Государственного Эрмитажа в столице Голландии, сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Теперь учреждение называется «Голландское наследие Амстердам» (Dutch Heritage Amsterdam). Об этом 31 марта сообщил Артгид.

Теперь в учреждении будут проходить выставки голландской живописи. Первой картиной, которую представят посетителям обновленного музея, станет «Молочница» (ок. 1660), шедевр Яна Вермеера из собрания Рейксмузеума. Эта работа провисит в «Голландском наследии» до 15 мая 2022 года. В музее уже запланированы другие выставки знаменитых голландских художников.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что руководство музея «Эрмитаж-Амстердам» разорвало отношения с петербургским музеем на фоне российской спецоперации на Украине.

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