Бывший центр Эрмитажа в Амстердаме сменил название и национальность экспонатов

«Эрмитаж-Амстердам», бывший филиал Государственного Эрмитажа в столице Голландии, сменил название после разрыва отношений с российским музеем. Теперь учреждение называется «Голландское наследие Амстердам» (Dutch Heritage Amsterdam). Об этом 31 марта сообщил Артгид.



Теперь в учреждении будут проходить выставки голландской живописи. Первой картиной, которую представят посетителям обновленного музея, станет «Молочница» (ок. 1660), шедевр Яна Вермеера из собрания Рейксмузеума. Эта работа провисит в «Голландском наследии» до 15 мая 2022 года. В музее уже запланированы другие выставки знаменитых голландских художников.

