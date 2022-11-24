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    Боевые действия на Украине

    Глава МАГАТЭ заявил, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

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    Через сутки восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС. Об этом 24 ноября заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    Он также назвал беспрецедентной и вызывающей озабоченность ситуацию с отключением Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. «Вчера, впервые за все время, все четыре работающие АЭС на Украине — Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая — потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы», — говорится в заявлении Гросси на сайте агентства.

    Минобороны РФ сообщало, что территория Запорожской атомной электростанции, а также питающая её ЛЭП подверглись обстрелу в минувшие выходные. Несмотря на повреждение станции и утечку, эксперты МАГАТЭ не выявили угрозы ядерной безопасности. В ноябре из-за обстрелов уже были повреждены высоковольтные линии, и ЗАЭС теряла доступ к внешнему электроснабжению. На его восстановление ушло два дня.

    Энергоблоки Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС накануне были переведены в аварийный режим. Остановки АЭС происходят после резкого спада потребления электроэнергии из-за вывода из строя после обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

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