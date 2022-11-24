Глава МАГАТЭ заявил, что внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Через сутки восстановлено внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС. Об этом 24 ноября заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Он также назвал беспрецедентной и вызывающей озабоченность ситуацию с отключением Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. «Вчера, впервые за все время, все четыре работающие АЭС на Украине — Запорожская, Ривненская, Южно-Украинская и Хмельницкая — потеряли доступ к внешнему энергообеспечению, соединение к сетям. Они все используют аварийные дизельные генераторы», — говорится в заявлении Гросси на сайте агентства.
Минобороны РФ сообщало, что территория Запорожской атомной электростанции, а также питающая её ЛЭП подверглись обстрелу в минувшие выходные. Несмотря на повреждение станции и утечку, эксперты МАГАТЭ не выявили угрозы ядерной безопасности. В ноябре из-за обстрелов уже были повреждены высоковольтные линии, и ЗАЭС теряла доступ к внешнему электроснабжению. На его восстановление ушло два дня.
Энергоблоки Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС накануне были переведены в аварийный режим. Остановки АЭС происходят после резкого спада потребления электроэнергии из-за вывода из строя после обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.