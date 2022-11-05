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    МАГАТЭ: Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

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    Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановили через два дня после того, как из-за обстрелов были повреждены высоковольтные линии. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает 5 ноября «Коммерсантъ».

    Повторное подключение началось в пятницу днем после ремонта. Гросси призвал создать безопасную зону вокруг АЭС, чтобы предотвратить возможность аварии.

    «Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно»,— заявил он.

    Ранее СМИ со ссылкой на украинскую компанию «Энергоатом» сообщали, что в результате обстрелов Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за повреждений двух последних высоковольтные линии, связывающие станцию с украинской энергосистемой. Работа ЗАЭС сохранялась благодаря дизель-генераторов.

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