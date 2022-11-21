МАГАТЭ обнаружило на ЗАЭС нерадиоактивную утечку из-за обстрелов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС угрозы ядерной безопасности, несмотря на повреждения станции. Об этом 21 ноября говорится в заявлении на сайте агентства.
Несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым, нет никаких непосредственных угроз в отношении ядерной безопасности», — говорится в записи. Отмечается, что агентство обнаружило на ЗАЭС повреждения резервуаров для хранения конденсата и нерадиоактивную утечку.
Специалисты также сообщили о следах нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль реакторов станции, а также по неработающей железной дороге. Кроме того, осколками задело трубопровод со сжатым воздухом. Обслуживающий персонал уже приступил к устранению некоторых повреждений, идёт уборка территории.
В заявлении говорится, что четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки и два — в режиме горячей. Они продолжают производить пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара, где проживают многие служащие станции и их семьи. Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские войска в субботу и утром в воскресенье выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС, а также по питающей её ЛЭП.