МАГАТЭ обнаружило на ЗАЭС нерадиоактивную утечку из-за обстрелов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС угрозы ядерной безопасности, несмотря на повреждения станции. Об этом 21 ноября говорится в заявлении на сайте агентства.

Несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповреждённым, нет никаких непосредственных угроз в отношении ядерной безопасности», — говорится в записи. Отмечается, что агентство обнаружило на ЗАЭС повреждения резервуаров для хранения конденсата и нерадиоактивную утечку.