Ситуация вокруг Запорожской АЭС: идут обстрелы, мэр освобожден от должности

Минобороны России заявило о 12 ракетах, которые были направлены со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС. Критических разрушений нет.
МАГАТЭ 20 ноября призывает немедленно прекратить обстрелы атомной станции, обращаясь ко всем сторонам. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — сказал глава организации Рафаэль Гросси. Украина в свою очередь также подтвердила удары, но госкомпания «Энергоатом» назвала виновником Россию.
Между тем глава города Энергодара, на территории которого находится станция, не выполняет свои обязанности. ТАСС накануне сообщил, что Александр Волга не только освобожден от должности, но ему и вовсе запретили появляться на территории региона. Сам он позже заявил, что находится в отпуске, и не исключено, что ждет повышения.
Росэнергоатом отметил, что перестановки в руководстве региона никак не скажутся на ситуации вокруг АЭС.