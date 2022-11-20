Ситуация вокруг Запорожской АЭС: идут обстрелы, мэр освобожден от должности

Минобороны России заявило о 12 ракетах, которые были направлены со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС. Критических разрушений нет.

МАГАТЭ 20 ноября призывает немедленно прекратить обстрелы атомной станции, обращаясь ко всем сторонам. «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем», — сказал глава организации Рафаэль Гросси. Украина в свою очередь также подтвердила удары, но госкомпания «Энергоатом» назвала виновником Россию.