В Хакасии лыжник сорвался с горы вместе с лавиной. Это сняли на видео

Спортсмен едва не погиб при сходе лавины в Хакасии. Лыжник выехал на снежный надув и полетел вместе с ним вниз.
Жуткое видео опубликовали в паблике «Приисковый. Ивановские озёра» во «ВКонтакте». Инцидент произошел на горе у горнолыжного села Приисковое. По словам экстремалов, мужчина «по счастливой случайности остался в живых».
В региональном Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности просят фрирайдеров, катающихся в горах, быть осторожнее из-за возможного схода снежных лавин. Кроме того, в Приисковом выставят профилактический пост спасателей в период с 1 по 12 декабря.