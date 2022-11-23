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    В Хакасии лыжник сорвался с горы вместе с лавиной. Это сняли на видео

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    Спортсмен едва не погиб при сходе лавины в Хакасии. Лыжник выехал на снежный надув и полетел вместе с ним вниз.

    Жуткое видео опубликовали в паблике «Приисковый. Ивановские озёра» во «ВКонтакте». Инцидент произошел на горе у горнолыжного села Приисковое. По словам экстремалов, мужчина «по счастливой случайности остался в живых».

    «Приисковый. Ивановские озёра».

    В региональном Управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности просят фрирайдеров, катающихся в горах, быть осторожнее из-за возможного схода снежных лавин. Кроме того, в Приисковом выставят профилактический пост спасателей в период с 1 по 12 декабря.

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