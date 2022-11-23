В Хакасии лыжник сорвался с горы вместе с лавиной. Это сняли на видео

Спортсмен едва не погиб при сходе лавины в Хакасии. Лыжник выехал на снежный надув и полетел вместе с ним вниз.



Жуткое видео опубликовали в паблике «Приисковый. Ивановские озёра» во «ВКонтакте». Инцидент произошел на горе у горнолыжного села Приисковое. По словам экстремалов, мужчина «по счастливой случайности остался в живых».