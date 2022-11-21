Стало известно, какую комиссию должны будут платить петербуржцы по единой квитанции ЖКХ

Жители Петербурга смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по единой квитанции без комиссии. Но только если будут пользоваться каналами единого расчетного центра.
По данным «Фонтанки», такой подход включен в финансово-экономическую модель будущего ЕИРЦ Санкт-Петербурга, который будет образован в январе 2023 года путем слияния ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП. В зонах этих организаций постепенно будут внедрять единую квитанцию ЖКХ.
Как подтвердили «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте» 21 ноября, предполагается, что для абонентов ЕИРЦ Санкт-Петербурга будет действовать бескомиссионный режим, если они будут использовать для оплаты каналы самого расчетного центра: пункты приема платежей, терминалы, личный кабинет, сайт, приложение. Оплатить квитанцию без комиссии в банке уже не получится. «Что касается сторонних каналов — сумма комиссии назначается непосредственно финансовой организацией», — подтвердили в ПЭС.
Напомним, сейчас бескомиссионный режим, в том числе в банках, действует в зоне ВЦКП. Вопрос о том, как все будет устроено после создания ЕИРЦ Санкт-Петербурга и внедрения общей квитанции, был одним из ключевых во время переговоров об объединении между городом (ВЦКП принадлежит ему) и Интер РАО («Петроэлектросбыт» является частью его структур).
Подробнее о том, когда единая квитанция появится в Петербурге и какие условия предложены управляющим и ресурсоснабжающим компаниям, — читайте скоро на «Фонтанке».