Стало известно, какую комиссию должны будут платить петербуржцы по единой квитанции ЖКХ

Жители Петербурга смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по единой квитанции без комиссии. Но только если будут пользоваться каналами единого расчетного центра.



По данным «Фонтанки», такой подход включен в финансово-экономическую модель будущего ЕИРЦ Санкт-Петербурга, который будет образован в январе 2023 года путем слияния ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП. В зонах этих организаций постепенно будут внедрять единую квитанцию ЖКХ.



Как подтвердили «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте» 21 ноября, предполагается, что для абонентов ЕИРЦ Санкт-Петербурга будет действовать бескомиссионный режим, если они будут использовать для оплаты каналы самого расчетного центра: пункты приема платежей, терминалы, личный кабинет, сайт, приложение. Оплатить квитанцию без комиссии в банке уже не получится. «Что касается сторонних каналов — сумма комиссии назначается непосредственно финансовой организацией», — подтвердили в ПЭС.

