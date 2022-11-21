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    Стало известно, какую комиссию должны будут платить петербуржцы по единой квитанции ЖКХ

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    12 комментариев

    Жители Петербурга смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги по единой квитанции без комиссии. Но только если будут пользоваться каналами единого расчетного центра.

    По данным «Фонтанки», такой подход включен в финансово-экономическую модель будущего ЕИРЦ Санкт-Петербурга, который будет образован в январе 2023 года путем слияния ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» и ВЦКП. В зонах этих организаций постепенно будут внедрять единую квитанцию ЖКХ.

    Как подтвердили «Фонтанке» в «Петроэлектросбыте» 21 ноября, предполагается, что для абонентов ЕИРЦ Санкт-Петербурга будет действовать бескомиссионный режим, если они будут использовать для оплаты каналы самого расчетного центра: пункты приема платежей, терминалы, личный кабинет, сайт, приложение. Оплатить квитанцию без комиссии в банке уже не получится. «Что касается сторонних каналов — сумма комиссии назначается непосредственно финансовой организацией», — подтвердили в ПЭС.

    Напомним, сейчас бескомиссионный режим, в том числе в банках, действует в зоне ВЦКП. Вопрос о том, как все будет устроено после создания ЕИРЦ Санкт-Петербурга и внедрения общей квитанции, был одним из ключевых во время переговоров об объединении между городом (ВЦКП принадлежит ему) и Интер РАО («Петроэлектросбыт» является частью его структур).

    Подробнее о том, когда единая квитанция появится в Петербурге и какие условия предложены управляющим и ресурсоснабжающим компаниям, — читайте скоро на «Фонтанке».

    «Фонтанка» подробно описывала процесс создания единого информационно-расчетного центра Санкт-Петербурга. Он должен появиться путем присоединения городского АО ВЦКП к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». В ходе подготовки этого процесса возникало много вопросов — в частности, взимания дополнительных комиссий с абонентов; чиновники обещали решить этот вопрос «положительно». Именно новый ЕИРЦ должен печатать общую квитанцию ЖКХ. Как она будет выглядеть и что включать — можно посмотреть здесь.

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    Комментарии 12

    Zdobsi21 Ноя 2022 в 20:34
    Как ни разбирался с Петроэлектросбытом-непонятно по какому принципу они считают пени. +1000 руб набежало. И за мной человек разбирался-тоже +1000. Удобно раньше было. Сам посчитал на дату и заплатил. Теперь нет. Нигде это не описано. В Петроэлектросбыте невозможно оплатить квитанции в автомате-за тепло например неправильный формат QR кода. За газ вообще квиток 21 числа сегодня прислали. Квитанций уже 20 кг. Конечно надо форму, в которой будет единые данные. И чтобы можно было оплатить, вбив или корректируя данные. Сроки оплаты у всех разные. И не хочется тратить время, чтобы ходить несколько раз. Пожилым людям это тяжело. И потом, загонять всех в личные кабинеты и электронные платежи-неправильно. Также как подключать автооплвту счетов от сбытовых компаний. Иногда дичь происходит. Комиссия небольшая, это нестрашно. С другой стороны странно, что ВКЦП и ПЭС дерутся за платежи. Мне все равно, как и кто потом переводит общий платёж. Главное, что даже здоровому человеку разобраться непросто.
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