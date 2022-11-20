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    Пьем и согреваемся: напитки, которые нужно готовить в холода

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    1 комментарий
    Фото: Freepik
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    В Петербурге официально наступил зимний период: теперь минус в городе даже днем. Но есть множество способов согреться. Предлагаем начать с напитков, которые легко приготовить дома: «Фонтанка» собрала 10 лучших зимних рецептов. Угостите себя и близких кофе с мускатным орехом и апельсином, чаем масала, горячим шоколадом и миндально-сливочным коктейлем.

    Идеальный горячий шоколад


    Уверяем: вкус этого напитка будет намного насыщеннее чем у того, что «из пакетика».

    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
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    Автор рецепта, блогер Эллисон, подчеркивает: вы можете разнообразить напиток, добавив корицу, экстракт мяты, немного кофе или карамельный сироп — в зависимости от того, что вам больше по вкусу.

    Пряный кофе с имбирем и кардамоном


    Пряность этого кофе вызовет у вас приятное покалывание во рту и согреет изнутри.

    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
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    Индийский чай


    Традиционный индийский напиток масала — это сладкий чай с добавлением пряностей и молока. Универсального рецепта не существует, так что смело используйте ингредиенты, которые больше всего любите. Весь секрет в том, чтобы найти идеальный баланс.

    Вот вариант рецепта от шеф-повара Сильвии Фаунтейн. Используйте все компоненты по вкусу:

    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
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    Если хотите, чтобы всё было как в Индии, подавайте масалу в стаканах, а не в кружках.

    Имбирный чай


    Этот рецепт подойдет тем, кто хочет согреться легким несладким напитком без кофеина, зато с целебными свойствами. Рецепт максимально прост.

    Одна порция
    Одна порцияФото: «Фонтанка.ру»
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    Если хотите сделать напиток интереснее, используйте также корицу, мяту или куркуму.

    Кофе с мускатным орехом и апельсином


    Простой способ удивить всех привычным горячим кофе — добавить в него необычные ингредиенты.

    Четыре порции
    Четыре порцииФото: «Фонтанка.ру»
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    Зимний лимонад


    Секрет этого напитка — в трех согревающих и полезных элементах: лимоне, меде и корице.

    Одна порция
    Одна порцияФото: «Фонтанка.ру»
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    Безалкогольный глинтвейн


    Согревающий напиток с виноградным вкусом можно приготовить не только из вина, но и из сока. А если правильно его подать, точно получится глинтвейн не хуже, чем в кафе и ресторанах.

    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
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    Латте с арахисовым маслом и печеньем


    Приготовление этого напитка займет у вас немного больше времени, но затраты того стоят. Главный ингредиент в рецепте фуд-блогера Молли — арахисовое печенье. Причем готовится оно без муки.

    Одна порция
    Одна порцияИнфографика: «Фонтанка.ру»
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    Какао со вкусом ириски


    Чтобы приготовить этот напиток, вам придется поиграть с сиропами.

    Две порции
    Две порции
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    Горячий миндально-сливочный напиток


    Еще одно согревающее питье без добавления чая, кофе и какао.

    Одна порция
    Одна порция
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    Безалкогольный горячий пунш


    В принципе пунш — это собирательное название коктейлей с крупными кусочками фруктов. Так что рецептов этого напитка масса. Вот лишь один из них.

    Четыре порции
    Четыре порции
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    Но если у вас чуть больше времени, предлагаем приготовить красивые украшения для напитка. Разогрейте духовку до 175 градусов, нарежьте целые апельсины слайсами и запекайте вместе с гвоздикой в духовке в течение 30 минут. Перед подачей украсьте напиток фруктами.

    Фото: Freepik
    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
    Одна порция
    Одна порцияФото: «Фонтанка.ру»
    Четыре порции
    Четыре порцииФото: «Фонтанка.ру»
    Одна порция
    Одна порцияФото: «Фонтанка.ру»
    Две порции
    Две порцииФото: «Фонтанка.ру»
    Одна порция
    Одна порцияИнфографика: «Фонтанка.ру»
    Две порции
    Две порции
    Одна порция
    Одна порция
    Четыре порции
    Четыре порции

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