Пьем и согреваемся: напитки, которые нужно готовить в холода

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В Петербурге официально наступил зимний период: теперь минус в городе даже днем. Но есть множество способов согреться. Предлагаем начать с напитков, которые легко приготовить дома: «Фонтанка» собрала 10 лучших зимних рецептов. Угостите себя и близких кофе с мускатным орехом и апельсином, чаем масала, горячим шоколадом и миндально-сливочным коктейлем.

Идеальный горячий шоколад

Уверяем: вкус этого напитка будет намного насыщеннее чем у того, что «из пакетика».



Две порции Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Автор рецепта, блогер Эллисон, подчеркивает: вы можете разнообразить напиток, добавив корицу, экстракт мяты, немного кофе или карамельный сироп — в зависимости от того, что вам больше по вкусу.



Пряный кофе с имбирем и кардамоном

Пряность этого кофе вызовет у вас приятное покалывание во рту и согреет изнутри.



Две порции Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Индийский чай

Традиционный индийский напиток масала — это сладкий чай с добавлением пряностей и молока. Универсального рецепта не существует, так что смело используйте ингредиенты, которые больше всего любите. Весь секрет в том, чтобы найти идеальный баланс.



Вот вариант рецепта от шеф-повара Сильвии Фаунтейн. Используйте все компоненты по вкусу:



Две порции Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если хотите, чтобы всё было как в Индии, подавайте масалу в стаканах, а не в кружках.

Имбирный чай

Этот рецепт подойдет тем, кто хочет согреться легким несладким напитком без кофеина, зато с целебными свойствами. Рецепт максимально прост.



Одна порция Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если хотите сделать напиток интереснее, используйте также корицу, мяту или куркуму.

Кофе с мускатным орехом и апельсином

Простой способ удивить всех привычным горячим кофе — добавить в него необычные ингредиенты.



Четыре порции Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Зимний лимонад

Секрет этого напитка — в трех согревающих и полезных элементах: лимоне, меде и корице.



Одна порция Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Безалкогольный глинтвейн

Согревающий напиток с виноградным вкусом можно приготовить не только из вина, но и из сока. А если правильно его подать, точно получится глинтвейн не хуже, чем в кафе и ресторанах.

Две порции Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Латте с арахисовым маслом и печеньем

Приготовление этого напитка займет у вас немного больше времени, но затраты того стоят. Главный ингредиент в рецепте фуд-блогера Молли — арахисовое печенье. Причем готовится оно без муки.



Одна порция Инфографика: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





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Какао со вкусом ириски

Чтобы приготовить этот напиток, вам придется поиграть с сиропами.

Две порции Поделиться Поделиться





Горячий миндально-сливочный напиток

Еще одно согревающее питье без добавления чая, кофе и какао.

Одна порция Поделиться Поделиться





Безалкогольный горячий пунш

В принципе пунш — это собирательное название коктейлей с крупными кусочками фруктов. Так что рецептов этого напитка масса. Вот лишь один из них.



Четыре порции Поделиться Поделиться





Но если у вас чуть больше времени, предлагаем приготовить красивые украшения для напитка. Разогрейте духовку до 175 градусов, нарежьте целые апельсины слайсами и запекайте вместе с гвоздикой в духовке в течение 30 минут. Перед подачей украсьте напиток фруктами.

