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    В Москве суд арестовал двух фигурантов «убойного» дела банды Боровикова — Воеводина

    1898
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    Басманный суд Москвы заключил под стражу 37-летнего Романа Орлова и 38-летнего Дениса Буракова (ранее — Харчева), обвиняемых в убийствах 20-летней давности. Оба мужчины еще юношами состояли в «Боевом террористическом братстве». На днях они были задержаны вместе с третьим фигурантом — Андреем Романовым, он также арестован, но петербургским судом.

    Группа существовала в 2003–2006 годах. В ноябре 2003-го в лесополосе у Искровского проспекта нашли тело молодого человека с 56 ножевыми ранениями. В момент нападения с ним был товарищ, он получил 7 ударов, но смог скрыться. По версии следствия, причиной конфликта стал дерзкий разговор с бандой бритоголовых.

    В декабре того же года в студгородке на Новоизмайловском был найден труп 19-летнего студента-нанайца. На теле было 68 ножевых ранений. По обоим фактам были возбуждены дела по статье «Убийство».

    О том, как заключали под стражу Андрея Романова, читайте на «Фонтанке» от первого лица.

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