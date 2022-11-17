В Москве суд арестовал двух фигурантов «убойного» дела банды Боровикова — Воеводина

Басманный суд Москвы заключил под стражу 37-летнего Романа Орлова и 38-летнего Дениса Буракова (ранее — Харчева), обвиняемых в убийствах 20-летней давности. Оба мужчины еще юношами состояли в «Боевом террористическом братстве». На днях они были задержаны вместе с третьим фигурантом — Андреем Романовым, он также арестован, но петербургским судом.



Группа существовала в 2003–2006 годах. В ноябре 2003-го в лесополосе у Искровского проспекта нашли тело молодого человека с 56 ножевыми ранениями. В момент нападения с ним был товарищ, он получил 7 ударов, но смог скрыться. По версии следствия, причиной конфликта стал дерзкий разговор с бандой бритоголовых.