Члена банды неонацистов Боровикова—Воеводина арестовали в Петербурге по делу об убийстве

Суд в Петербурге решил удовлетворить ходатайство следствия по делу Андрея Романова, 20 лет назад известного как Мардук. Семьянин и ценный сотрудник уповал на давность.



Согласиться или нет со следствием 17 ноября решал Ленинский районный суд. Романова, а в прошлом Костраченкова, обвиняют в убийствах 20-летней давности.



Следствие убеждено, что Романов может скрыться, учитывая тяжесть статьи, а еще угрожать потерпевшим. Защита же и сам Романов говорят, что скрываться ему незачем — у него трехмесячная дочь, ипотечная квартира, жена-домохозяйка и работа, на которой его ценят.

