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    Члена банды неонацистов Боровикова—Воеводина арестовали в Петербурге по делу об убийстве

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    Суд в Петербурге решил удовлетворить ходатайство следствия по делу Андрея Романова, 20 лет назад известного как Мардук. Семьянин и ценный сотрудник уповал на давность.

    Согласиться или нет со следствием 17 ноября решал Ленинский районный суд. Романова, а в прошлом Костраченкова, обвиняют в убийствах 20-летней давности.

    Следствие убеждено, что Романов может скрыться, учитывая тяжесть статьи, а еще угрожать потерпевшим. Защита же и сам Романов говорят, что скрываться ему незачем — у него трехмесячная дочь, ипотечная квартира, жена-домохозяйка и работа, на которой его ценят.

    Но главный аргумент лежит в кодексах и постановлениях. Романов и его адвокаты убеждали суд, что по делам вышли сроки давности, причем еще в 2011 году — в отношении несовершеннолетнего, а на момент убийств Романову было 17 лет, они должны быть сокращены вдвое. Обвиняемый дополнительно указал, что еще в 2011 году именно по этому основанию ему на два месяца сократили срок, выкинув один из эпизодов. Суд отклонил этот довод.

    Романов пробудет в СИЗО до 4 января.

    Сама группа существовала с 2003 по 2006 год. В ноябре 2003 года в лесополосе у Искровского проспекта было обнаружено тело молодого человека. Ему нанесли 56 ножевых ранений. Вместе с ним был товарищ, которому удалось убежать, хотя его также семь раз ударили ножом. Оба граждане РФ. По предварительной информации, они просто начали дерзко разговаривать с группой бритоголовых и получили в ответ зверскую агрессию.

    В декабре того же года у здания межвузовского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте нашли тело 19-летнего студента-нанайца. Он учился на четвертом курсе факультета народов Севера Педагогического университета имени Герцена. Бритоголовые нанесли ему 68 ножевых ранений.

    Подробно про дело банды Боровикова-Воеводина читайте в тексте «Фонтанки».

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