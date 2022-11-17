Члена банды неонацистов Боровикова—Воеводина арестовали в Петербурге по делу об убийстве

Суд в Петербурге решил удовлетворить ходатайство следствия по делу Андрея Романова, 20 лет назад известного как Мардук. Семьянин и ценный сотрудник уповал на давность.
Согласиться или нет со следствием 17 ноября решал Ленинский районный суд. Романова, а в прошлом Костраченкова, обвиняют в убийствах 20-летней давности.
Следствие убеждено, что Романов может скрыться, учитывая тяжесть статьи, а еще угрожать потерпевшим. Защита же и сам Романов говорят, что скрываться ему незачем — у него трехмесячная дочь, ипотечная квартира, жена-домохозяйка и работа, на которой его ценят.
Но главный аргумент лежит в кодексах и постановлениях. Романов и его адвокаты убеждали суд, что по делам вышли сроки давности, причем еще в 2011 году — в отношении несовершеннолетнего, а на момент убийств Романову было 17 лет, они должны быть сокращены вдвое. Обвиняемый дополнительно указал, что еще в 2011 году именно по этому основанию ему на два месяца сократили срок, выкинув один из эпизодов. Суд отклонил этот довод.
Романов пробудет в СИЗО до 4 января.