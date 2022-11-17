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    Прошлое догнало трех отсидевших членов банды Боровикова-Воеводина. Их задержали по убийствам 20-летней давности

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    Оперативники Центра «Э» смогли, спустя два десятка лет, найти доказательства причастности к двум убийствам, совершенным в 2003, трех участников «Боевого террористического братства». Один из лидеров неонацистов был убит при задержании, второй получил пожизненный срок.

    Сама группа существовала с 2003 по 2006 год. В ноябре 2003 года в лесополосе у Искровского проспекта было обнаружено тело молодого человека. Ему нанесли 56 ножевых ранений. Вместе с ним был товарищ, которому удалось убежать, хотя его также семь раз ударили ножом. Оба граждане РФ. По предварительной информации, они просто начали дерзко разговаривать с группой бритоголовых и получили в ответ зверскую агрессию.

    В декабре того же года у здания межвузовского студенческого городка на Новоизмайловском проспекте нашли тело 19-летнего студента-нанайца. Он учился на четвертом курсе факультета народов Севера Педагогического университета имени Герцена. Бритоголовые нанесли ему 68 ножевых ранений.

    По обоим случаям в районах были возбуждены уголовные дела по статье «Убийство».

    Петербургский СК в мае этого года объединил их в одно производство. Напомним, что именно с дела банды Боровикова-Воеводина начинала работу новосозданная следственная структура в Петербурге.

    Оперативники Центра «Э» совместно с ГУУР МВД РФ при поддержке спецназа Росгвардии задержали накануне троих:

    36-летнего Андрея, которого в составе группы судили за убийство, и он получил 8 лет. Ныне он работает монтажником в строительной компании.

    37-летнего Романа, осужденного за убийство на 11,5 лет. После выхода из колонии он устроился на работу техником-испытателем.

    38-летний Денис, который получил меньше всех — 7 лет и 2 месяца за убийство, а сейчас работает менеджером по продажам квартир.

    Ранее их подозревали в причастности к вышеописанным убийствам, но найти доказательства смогли только сейчас.

    У подозреваемых изъяли электронные носители и задержали пока на двое суток.

    Помимо этого, весточку в «Полярную сову» получил и Алексей Воеводин. Но для него следственные действия по делу скорее будут как «каникулы» в большой мир.

    Подробно про дело банды Боровикова-Воеводина читайте в тексте «Фонтанки».

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