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    Кремль назвал НАТО и США «первопричиной» падения ракеты в Польше

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    О заявлении США, что вне зависимости от результатов расследования вина за падение ракеты в Польше лежит на России, высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он считает, что в таком случае можно сказать, что «первопричиной» этих событий стали действия НАТО и США.

    «Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — рассказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

    В Белом доме заявили, что в падении ракеты в Польше виновата Россия.

    Инцидент с падением ракеты произошел 15 ноября в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Президент США Джо Байден заявил, что взрыв в Польше был вызван ракетой украинской ПВО.

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