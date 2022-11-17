Кремль назвал НАТО и США «первопричиной» падения ракеты в Польше

О заявлении США, что вне зависимости от результатов расследования вина за падение ракеты в Польше лежит на России, высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он считает, что в таком случае можно сказать, что «первопричиной» этих событий стали действия НАТО и США.

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — рассказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).