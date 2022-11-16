Воскресенский канал в Петербурге стал изумрудного цвета

Подозрительно зеленой стала вода в Воскресенском канале. На изумрудный цвет воды 16 ноября обратил внимание фотограф «Фонтанки». И, если в жаркую погоду это можно было списать на чрезмерно быстрое развитие фитопланктона, то при минусовой температуре эта версия звучит неправдоподобно.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Специалисты комитета по природопользованию проверили Воскресенский канал и ответили «Фонтанке».
«Проведён мониторинг Воскресенского канала в районе дома 2 по Садовой улице. Химический запах не ощущается. Признаков химического загрязнения или загрязнения нефтепродуктами не обнаружено», — сообщили в Смольном.