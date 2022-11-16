Петербургское ГУ МЧС: Готовьтесь к проблемам на дорогах из-за погоды

ГУ МЧС по Петербургу предупреждает об ожидаемом ухудшении погодных условий. Это относится в первую очередь к водителям, хотя и пешеходам стоит быть аккуратнее.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 17 ноября, в Санкт-Петербурге на дорогах местами образуется гололедица.
Петербуржцы уже почувствовали на себе приближение зимы. Во вторник выпал снег, выросли пробки на дорогах, водители машин на летней резине не справлялись с управлением. В ночь на среду, 16 ноября, был минус. Синоптики предупреждали о гололедице, и горожане заметили её.
Аномальных пробок утром в городе не было, но массовое ДТП было — на КАД в три приёма столкнулись восемь легковых автомобилей, пострадали два человека.
В ближайшие дни в Петербурге и Ленобласти снова ожидается снег, притом что может и светить солнце. Между тем в некоторых районах области уже сформировался снежный покров.