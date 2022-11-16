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    Можно уже набрать снега в сапог. Циклон за день сформировал в Ленобласти снежный покров — местами до 9 см

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    Тосненский район. Фото администрации Ленинградской области
    Тосненский район. Фото администрации Ленинградской области
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    Циклон сформировал снежный покров на Северо-Западе и в центральных областях Европейской России. В Ленинградской области высота снега местами достигает 9 см, хотя в Петербурге снежного покрова, по данным городской метеостанции, нет. Об этом 16 ноября сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус
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    «В Москве высота снежного покрова составляет от 5 см на ВДНХ до 7 см на Балчуге и до 10 см в Тушино. В Подмосковье высота снега не превышает 6 см», — пишет он.

    Минувшая ночь в столице, по его словам, стала самой холодной с начала осени — минус 5,4 градуса. А вообще, на территории Европейской России впервые в сезоне зафиксирован «тридцатник»: на востоке Коми, в Усть-Щугоре, температура опустилась до минус 32,8 градуса.

    В Петербурге и Ленобласти в ближайшие два дня, напомним, снегопады могут совмещаться с солнцем. Такую странную особенность обеспечивает нам Ладожское озеро.

    Тосненский район. Фото администрации Ленинградской области
    Тосненский район. Фото администрации Ленинградской области
    Фото: ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус

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