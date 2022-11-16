Можно уже набрать снега в сапог. Циклон за день сформировал в Ленобласти снежный покров — местами до 9 см

Циклон сформировал снежный покров на Северо-Западе и в центральных областях Европейской России. В Ленинградской области высота снега местами достигает 9 см, хотя в Петербурге снежного покрова, по данным городской метеостанции, нет. Об этом 16 ноября сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

«В Москве высота снежного покрова составляет от 5 см на ВДНХ до 7 см на Балчуге и до 10 см в Тушино. В Подмосковье высота снега не превышает 6 см», — пишет он.



Минувшая ночь в столице, по его словам, стала самой холодной с начала осени — минус 5,4 градуса. А вообще, на территории Европейской России впервые в сезоне зафиксирован «тридцатник»: на востоке Коми, в Усть-Щугоре, температура опустилась до минус 32,8 градуса.

