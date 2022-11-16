Главный синоптик Петербурга: Погода может вас удивить, потому что у нас есть Ладога

В ближайшие два дня погода может вас удивить, предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Что сейчас происходит в небе над нами, он рассказал в своём телеграм-канале 16 ноября.



«Температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась ниже -1 гр. Атмосферное давление повысилось до 765 мм. рт. ст. Можно говорить о том, что погоду начал определять антициклон и она будет тихая и спокойная. Но есть одна особенность для Санкт-Петербурга в такую погоду, а именно влияние Ладожского озера», — рассказывает Колесов.

