Главный синоптик Петербурга: Погода может вас удивить, потому что у нас есть Ладога

В ближайшие два дня погода может вас удивить, предупреждает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Что сейчас происходит в небе над нами, он рассказал в своём телеграм-канале 16 ноября.
«Температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась ниже -1 гр. Атмосферное давление повысилось до 765 мм. рт. ст. Можно говорить о том, что погоду начал определять антициклон и она будет тихая и спокойная. Но есть одна особенность для Санкт-Петербурга в такую погоду, а именно влияние Ладожского озера», — рассказывает Колесов.
Итак, антициклон приносит с севера холодные воздушные массы, а Ладога пока ещё тёплая. Поэтому над ней образуются облака, которые с северо-восточным ветром выносят осадки с акватории озера — в виде снега.
«И эти осадки выпадают не только в Сосново, Токсово, Шлиссельбурге, но доходят и до Санкт-Петербурга. Так что даже если в городе будет светить солнце и вдруг местами пойдет снег, не удивляйтесь», — пишет синоптик.
Такая погода, предположительно, сохранится в течение двух суток.
Напомним, вчера в Петербурге выпал снег, на дорогах выросли пробки, а городские службы перешли в режим усиленной работы. Как это было, смотрите на «Фонтанке».