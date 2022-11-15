Как Петербург чистят от снега. Смольный предъявляет фотодоказательства

Дорожные и жилищные службы Петербурга с утра на ногах и на колёсах: убирают выпавший снег. Недоверчивых горожан убеждают фотографиями в своих соцсетях.

«Снег ловим на подлете», — рапортует жилищный комитет. Дворники работают во дворах, чистят тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к домам, контейнерным площадкам и остановкам общественного транспорта. При необходимости используется спецтехника.



«Второй за эту осень снегопад в Петербурге обеспечил в некоторых районах зимние пейзажи, но плюсовая температура превратила осадки в кашу. Однако и она может дать ощущение скользкости под ногами и колесами, поэтому дорожные службы вывели свою технику на дежурство ещё до того, как всё началось», — рассказывают в комитете по благоустройству.



К 7 часам утра, когда намело полсантиметра снега, а где-то и больше, на улицах работала спецтехника. Опасные участки — мосты, подъемы и спуски, большие перекрестки — были обработаны противогололедными материалами заранее. Там, где снег не тает, его сметают щётками, магистрали обрабатывают солью.

«Сегодня днем в Петербурге работает 633 единицы техники, а узкие тротуары и труднодоступные участки убирают вручную 880 дворников», — отчитывается комблаг и напоминает телефон дежурной службы: 314-60-13.

