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    Как Петербург чистят от снега. Смольный предъявляет фотодоказательства

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    Дорожные и жилищные службы Петербурга с утра на ногах и на колёсах: убирают выпавший снег. Недоверчивых горожан убеждают фотографиями в своих соцсетях.

    «Снег ловим на подлете», — рапортует жилищный комитет. Дворники работают во дворах, чистят тротуары, внутриквартальные проезды, подходы к домам, контейнерным площадкам и остановкам общественного транспорта. При необходимости используется спецтехника.

    «Второй за эту осень снегопад в Петербурге обеспечил в некоторых районах зимние пейзажи, но плюсовая температура превратила осадки в кашу. Однако и она может дать ощущение скользкости под ногами и колесами, поэтому дорожные службы вывели свою технику на дежурство ещё до того, как всё началось», — рассказывают в комитете по благоустройству.

    К 7 часам утра, когда намело полсантиметра снега, а где-то и больше, на улицах работала спецтехника. Опасные участки — мосты, подъемы и спуски, большие перекрестки — были обработаны противогололедными материалами заранее. Там, где снег не тает, его сметают щётками, магистрали обрабатывают солью.

    «Сегодня днем в Петербурге работает 633 единицы техники, а узкие тротуары и труднодоступные участки убирают вручную 880 дворников», — отчитывается комблаг и напоминает телефон дежурной службы: 314-60-13.

    Снег сегодня ожидается весь день. Из-за него утром образовались пробки, было много ДТП.

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