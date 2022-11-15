Ещё даже не самый час пик, а улицы Петербурга уже «покраснели»

Загруженность дорог Петербурга достигла «красных» 7 баллов уже к половине восьмого по шкале «Яндекса». Обычно в это время бывает 5 баллов, а самая высокая загруженность наблюдается ближе к девяти часам.
«Яндекс» в 8:24 прислал сообщение о «необычно плотной пробке» на Петергофском шоссе и проспекте Стачек от улицы Доблести до Кронштадтской площади. «Пробка растянулась на 5,1 км. В ней можно потерять 1 час 11 минут. Обычно этот участок можно проехать за 25 минут», — предупреждает сервис. Судя по карте, плотно также на нескольких участках КАД (самый длинный затор — на внутреннем кольце в районе вантового моста), на набережных Невы и многих других улицах.
Дорожные условия в городе сегодня сильно осложняет погода. С ночи идёт мокрый снег. Горожане уже начали рассказывать о «погодных» авариях.