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    В Петербурге уже начались ДТП из-за сложной погоды. Пробки растут

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    Водителям в Петербурге сегодня непросто. На дорогах вода: с ночи в городе идёт дождь и мокрый снег, который на земле сразу тает. Горожане уже сообщают о «погодных» авариях.

    На Боткинской улице маленький красный Пежо словил аквапланирование, сообщает очевидец утром 15 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Превышение скорости и летняя резина?» — рассуждают подписчики.

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    Загруженность дорог плотнее обычного. Уже к 7:57 «Яндекс» зафиксировал 5 баллов, что на 1–2 больше, чем обычно в это время суток.

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    Главный петербургский синоптик Александр Колесов накануне предупредил водителей, что во вторник на дорогах будет сложно. И действительно, ночью начался снегопад. На асфальте снег в основном тает, но местами уже образовался плотный покров.

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