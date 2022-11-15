В Петербурге уже начались ДТП из-за сложной погоды. Пробки растут

Водителям в Петербурге сегодня непросто. На дорогах вода: с ночи в городе идёт дождь и мокрый снег, который на земле сразу тает. Горожане уже сообщают о «погодных» авариях.



На Боткинской улице маленький красный Пежо словил аквапланирование, сообщает очевидец утром 15 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Превышение скорости и летняя резина?» — рассуждают подписчики.

