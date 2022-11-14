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    Главный синоптик Петербурга предупредил о кошмаре на дорогах во вторник

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    Главный петербургский синоптик Александр Колесов призвал быть предельно внимательными во вторник, 15 ноября. В своем Telegram-канале он сообщил о сложной дорожной обстановке, которая ожидается завтра.


    «Все вроде спокойно, и ветра сильного нет, и температура воздуха слабоположительная, до +2…+3 гр., но циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Мокрый снег в Санкт-Петербурге начнется утром и ожидается в течение всей первой половины дня, пока циклон не уйдет от города на юг», — написал Колесов.

    Синоптик отметил, что при низкой температуре и умеренных осадках вероятность образования снежного покрова даже на территории Петербурга велика. Поэтому обстановка на дорогах будет сложной.

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