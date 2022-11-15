В деле о громком ремонте газопровода в Колпино появился фигурант. Ему запретили уезжать

В деле, которое возбудили после происшествия на газопроводе в Колпинском районе города, появился фигурант. Как говорится в Telegram-канале ГСУ СКР по Петербургу 15 ноября, обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлено 32-летнему заместителю директора коммерческой структуры.
В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде. Следствие считает, что 31 октября он нарушил требования охраны труда при ремонте трубы. Заглушка потеряла герметичность, из-за чего произошла утечка газа в сторону дома 28 на улице Севастьянова. Под угрозой оказались здоровье и жизни горожан, кроме того, повреждения получили 110 припаркованных машин.
«Фонтанка» писала, что следствие квалифицировало случившееся по первой части 216-й статьи УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).
Вечером 31 октября в ЖК «Новое Колпино» прозвучал звук взрыва, десятки машин получили повреждения: вмятины на кузовах и дыры в стёклах. Люди не пострадали. Местные жители рассказывали, что чувствовался острый запах газа. «ПетербургГаз» назвал предположительную причину — разгерметизация газопровода среднего давления. На месте ЧП осталась воронка глубиной 4 метра и шириной 10 метров.