В деле о громком ремонте газопровода в Колпино появился фигурант. Ему запретили уезжать

В деле, которое возбудили после происшествия на газопроводе в Колпинском районе города, появился фигурант. Как говорится в Telegram-канале ГСУ СКР по Петербургу 15 ноября, обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлено 32-летнему заместителю директора коммерческой структуры.



В качестве меры пресечения мужчине избрали подписку о невыезде. Следствие считает, что 31 октября он нарушил требования охраны труда при ремонте трубы. Заглушка потеряла герметичность, из-за чего произошла утечка газа в сторону дома 28 на улице Севастьянова. Под угрозой оказались здоровье и жизни горожан, кроме того, повреждения получили 110 припаркованных машин.

