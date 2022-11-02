Громкий ремонт газопровода в Колпино стал уголовным делом. Следствие присматривается к подрядчику

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ремонта газопровода в Колпинском районе Петербурга, во время которого произошла разгерметизация. Об этом ведомство сообщает 2 ноября.
Следствие квалифицировало случившееся по первой части статьи 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Из материалов следует, что вечером 31 октября на пустыре у дома 28 на улице Севастьянова сорвало заглушку на трубе подземного газопровода.
Участок трубы ремонтировали, внутри был сжатый воздух. Заглушка в свою очередь повредила соседнюю нитку, где газ был.
«Это, в свою очередь, повредило продувочную свечу на соседней нитке газопровода, что повлекло за собой выброс (без горения) газовых потоков в атмосферу. В результате были повреждены более 30 припаркованных автомобилей, сумма ущерба устанавливается», — сообщили в пресс-службе СК.
По информации «Фонтанки», следствие присматривается к работникам «Бюро Строй Консалт». Компания по договору с «ПетербургГазом» вела работы на газопроводе. По предварительным данным, во время испытаний на прочность и герметичность газопровода среднего давления неустановленный работник по небрежности допустил разгерметизацию заглушки на участке ремонтируемой трубы.