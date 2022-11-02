Громкий ремонт газопровода в Колпино стал уголовным делом. Следствие присматривается к подрядчику

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ремонта газопровода в Колпинском районе Петербурга, во время которого произошла разгерметизация. Об этом ведомство сообщает 2 ноября.



Следствие квалифицировало случившееся по первой части статьи 216 УК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Из материалов следует, что вечером 31 октября на пустыре у дома 28 на улице Севастьянова сорвало заглушку на трубе подземного газопровода.