«Выиграли те, кто не лез в авторитеты». Кто сегодня влияет на Петербург из легендарного РУБОП-а 90-х

Давно сгинули 90-е, когда все наблюдали за поединком РУБОП-а и Братвы. К юбилею одной из сторон мы подсчитали тех, кто из них сегодня делает погоду Петербургу. Даем и формулу их успеха.



Фото: мвд.рф Поделиться Поделиться





Почти три десятилетия назад, 15 ноября 1993 года, было создано Региональное управление по борьбе с организованной преступностью. Сама же мафия не имеет точной даты рождения, но 1993-й — это время, когда гангстеры, захватив власть на улице и нагнув практически всю коммерцию, занялись единственным делом, где им не было равных. Они начали уничтожать своих и чужих. Это эпиграф.



Мы пропустим многотомную историю противостояния этих сил. Посмотрим на то, кто усидел сразу на трех стульях — публичном, властном, влиятельном. Они разные, но фигуры на доске города.

Начнем с производственно-близкого нам Максима Езупова. После рапорта об увольнении по собственному желанию он взялся за клавиатуру и написал несколько детективов, по которым сняты фильмы. Разумеется, не в этом дело. По его текстам сделан важный сериал. Так родился третий кинематографический, исключительно петербургский код — «Ментовские войны». Этим выражением давно говорят в обиходе, часто не ведая, откуда оно взялось. До этого был лишь «Бандитский Петербург» Андрея Константинова и «Улицы разбитых фонарей» Андрея Кивинова.



Знаковым местом Петербурга руководит Павел Селезнев. Он директор Центрально парка культуры и, между прочим, отдыха на Елагином острове. Пусть посетителям не очень интересно, кто тут главный по аллеям, а понимающие бизнесмены и властные люди Селезнева знают. И еще как. Он не только сохранил, но и укрепил свои РУБОП-овские связи. Может позвонить высоко, и трубки снимают. Может зайти страшно куда сказать и в приемной не ждет. Так что, Павел Андреевич — это не только про комитет культуры Смольного.



Вот Дмитрий Шаханов. Сегодня он ни много ни мало замгендиректора всего АО «РЖД». Во многих вопросах это серьезнее, чем замминистра МВД РФ. РЖД же — не структура, а мир от Выборга до Дальнего Востока. И пусть его имя не часто упоминают при решении неформальных проблем — Шаханов не любитель теневой тусовки — когда прижмет, тут же вспоминают: «Так Шаханов же в РЖД!». До фактического звания генерал-лейтенанта он точно дорос.



Среди нас есть и настоящий генерал-майор МВД, вышедший из недр РУБОП-а. Это вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин. Пусть ему президент удивительно присвоил большую звезду на погон уже после отставки, но Ильин в игре, в новостях, в кулуарных сплетнях, в интригах. А это и есть активная репутация.



В Петербурге имеем двух реальных полковников, в прошлом сотрудников РУБОП, имена которых с трудом можно найти в интернете, но, если ты не знаешь их фамилии — ты не в теме. Это начальник УМВД Невского района Петербурга Сергей Уваров и начальник оперативно-розыскной части ГУ МВД, заботящейся об оргпреступности, Роман Полозаев. Оба исторически занимались ворами и бандитами с большой буквы, про них в темном мире судачат разное, как и о любых спецах, но не считаться с ними нельзя. Вернее, можно, если ты, конечно, собираешься мотануть, допустим, в Грузию. И заметим, что мафия — это не подполье. Многие ее менеджеры грамотно интегрированы в государственный круг. Поэтому внутри проблемы касаются не только «постоянно сыто-пьяно», но и «держим в банках миллионы». Отсюда Уваров и Полозаев еще как могут испортить аппетит.



Да, пожалуй, и весь рейтинг. Повторимся — мы говорим о тех, чье влияние на слуху делового общественного мнения. Это не значит, что все остальные канули. Иначе ответ будет равен неправильно поставленному вопросу. Многие ушли в бизнес. Спокойно ведут свои активы, не лезут в чужие распри. Например, мало кто знает Александра Мазура, а он, на всякий случай, замдиректора Монетного двора, где делают наши рубли. Обязаны вспомнить и о классическом выпускнике РУБОП, еще недавно начальнике главка, советнике министра МВД Сергее Умнове. Но он где-то ошибся и сейчас в Лефортово.



Если предельно кратко сравнить выбранный нами РУБОП с могучей системой координат, которую им приказали победить в 1993-ем, то боссов Коза Ностра невского разлива совсем уж накрыло прошлое. Сегодня они не банкуют. Их преемники лишь отдают уважение былой славе и решают вопросы по своему хотению. Хотя, конечно, и из ветеранов мафии некоторые до сих пор активно занимаются бизнесом, присутствуют на совещаниях у чиновников, укоряют местные власти в ошибках. Другое дело, что их давние прозвища и под пытками уже не назовут даже в Управлении уголовного розыска. Потому что не знают. Именно так в этом месте победило наблюдение: «Имена наиболее успешных пиратов в истории остались неизвестными».

Как так случилось, что из сотен оперативников и тысяч представителей братвы лишь единицы сохранили власть, вес, престиж — предмет отдельного исследования. Мы же нашли наблюдение у одного из ньюсмейкеров.



Журналист поговорил с Максимом Езуповым, так как он единственный из представленных нами мыслит объемно. Он предложил то, что нужно:

«Победили, если так можно сказать, те, кто не старались занимать руководящие, читай — политические должности. Не у всех же есть амбиции. Не всем же хочется высоко подниматься, а после ухода со службы искать себе важные государственные должности. А многие с апломбом — сгорели. Если в этом ключе объединить их с представителями оргпреступности, то можно так сказать — выиграли те, кто не лез в авторитеты».

Евгений Вышенков, 47news