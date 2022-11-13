Непогода накроет большую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 13 ноября рассказал ТАСС о грядущей непогоде в ближайшие дни во многих российских регионах.



Так, ветер и сильные осадки ожидаются в Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Кемеровской областях, на Алтайском крае и в Республике, Алтай Татарстане, Башкирии.



«Похолодание, которое придет во многие регионы России, будет сопровождаться непогодой. Особенно ярко она будет выражено в Приволжском федеральном округе. Начиная с понедельника, в Самарской, Нижегородской областях, Башкортостане, Татарстане будет усиление ветра до 21 м/с, снег, мокрый снег, гололедные явления», — рассказал Вильфанд.

