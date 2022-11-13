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    Непогода накроет большую часть России

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    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 13 ноября рассказал ТАСС о грядущей непогоде в ближайшие дни во многих российских регионах.

    Так, ветер и сильные осадки ожидаются в Нижегородской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Кемеровской областях, на Алтайском крае и в Республике, Алтай Татарстане, Башкирии.

    «Похолодание, которое придет во многие регионы России, будет сопровождаться непогодой. Особенно ярко она будет выражено в Приволжском федеральном округе. Начиная с понедельника, в Самарской, Нижегородской областях, Башкортостане, Татарстане будет усиление ветра до 21 м/с, снег, мокрый снег, гололедные явления», — рассказал Вильфанд.

    Жителей Урала и Сибири погода тоже не порадует. В Свердловской области будет сильный снег, в Челябинской области — тоже, плюс мокрый снег, дождь и сильная гололедица. В Кемеровской и Новосибирской — в ближайшие два дня снег, ветер до 22 м/с. В Республике Алтай — ветер до 35 м/с, в Алтайском крае — до 27 м/с, снег, метель.

    Уходящая неделя, напомним, была аномально тёплой в Петербурге и некоторых регионах центральной части России. Суббота и воскресенье оказались ветреными, в Петербурге чуть не случилось наводнение. А с понедельника будет холодать.

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