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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда на следующей неделе ждать холод, а когда снег

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Циклон принесёт снег, а антициклон — холод. Прогноз погоды на следующую неделю даёт 13 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Перспективы развития атмосферных процессов над Северо-Западным районом не меняются, и похолодание приходит на следующей неделе в Санкт-Петербург», — пишет Колесов.

    По его словам, сегодня днем на погоду начнёт влиять антициклон, и в ночь на понедельник в большинстве районов Ленинградской области температуры уже будут слабо отрицательными. Во вторник с севера придёт циклон и принесёт мокрый снег. На востоке области даже сможет образоваться снежный покров, там будет холоднее.

    «С середины недели холодный антициклон устойчиво будет располагаться над нашими районами, поэтому зимняя погода все же приходит и в Санкт-Петербург. Но это все уточним с началом рабочей недели», — обещает синоптик.

    Сегодня в Петербурге, напомним, всё ещё очень тепло для середины ноября, а во второй половине дня возможен дождь.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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