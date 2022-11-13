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    Погода меняется в тылу циклона. Воскресенье в Петербурге будет разным

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    В Петербурге уже заметно прохладнее, чем в предыдущие дни, хотя всё ещё теплее, чем обычно бывает в середине ноября. Уровень воды в Неве заметно упал по сравнению с вчерашним — плюс 61 см, по данным на 10:20 на ординаре у Горного института, и продолжает снижаться.

    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью был с сильными порывами. Температура воздуха в течение суток — плюс 5–7 градусов.

    «Сегодня синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей сформирует тыловая часть циклона, быстро уходящего на Южный Урал. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его данным, воздух в городе может прогреться до 8 градусов, а в Ленобласти — плюс 4–9, однако к ночи похолодает до 2–4 и 0–5 соответственно. Атмосферное давление будет активно расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

    По оценке «Яндекс.Погоды», сегодняшний день может стать самым тёплым 13 ноября за 15 лет: плюс 6 — это на 7 градусов выше климатической нормы. Субъективно температура будет ощущаться как 0 градусов при повышенной влажности воздуха (71%).

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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