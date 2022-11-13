Погода меняется в тылу циклона. Воскресенье в Петербурге будет разным

В Петербурге уже заметно прохладнее, чем в предыдущие дни, хотя всё ещё теплее, чем обычно бывает в середине ноября. Уровень воды в Неве заметно упал по сравнению с вчерашним — плюс 61 см, по данным на 10:20 на ординаре у Горного института , и продолжает снижаться.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 ноября в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью был с сильными порывами. Температура воздуха в течение суток — плюс 5–7 градусов.

«Сегодня синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей сформирует тыловая часть циклона, быстро уходящего на Южный Урал. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди», — поясняет в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

По его данным, воздух в городе может прогреться до 8 градусов, а в Ленобласти — плюс 4–9, однако к ночи похолодает до 2–4 и 0–5 соответственно. Атмосферное давление будет активно расти и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.



По оценке «Яндекс.Погоды», сегодняшний день может стать самым тёплым 13 ноября за 15 лет: плюс 6 — это на 7 градусов выше климатической нормы. Субъективно температура будет ощущаться как 0 градусов при повышенной влажности воздуха (71%).

