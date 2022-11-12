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    Погода поставила рекорд не только в Петербурге, но и в Москве — там ещё теплее

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    Суббота принесла обновление экстремумов в обеих столицах. Погодные итоги подводит ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    В Петербурге суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 12 ноября теперь составляет плюс 11,2, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2008 года. Эта температура была достигнута к 6 часам утра, и днём теплее не стало. А в Москве новое достижение — плюс 12,3, что ровно на 3 градуса, чем было 12 ноября 2010 года.

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    Правда, в десятку самых тёплых городов Петербурга не попал.

    «Как мне кажется, в ноябре природа с рекордными максимумами закончила», — резюмирует Леус.

    Для сравнения, в Швеции сегодня, по данным агентства ТТ, метеорологическая служба зафиксировала плюс 16,7 градуса (в местечке Гладхаммар на востоке провинции Смоланд) - самая высокая температура, которая была зафиксирована в ноябре в этой стране.

    А вот сильный ветер, который был не только в Петербурге, но и в Москве, других городах России, а также в Финляндии, сохранится.

    «Быстрое перемещение циклона с запада Архангельской области на Южный Урал вызывает большие барические градиенты и усиливает ветер. Предстоящей ночью и завтра днем в центральных областях Европейской России сохранится сильный и порывистый ветер. В Москве его скорость в порывах будет достигать 13–18 м/с, на территории Московской области, а также в соседних регионах скорость ветра составит до 15–20 м/с», — предупреждает метеоролог.

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