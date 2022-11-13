Дышащий дом, летающая остановка и новое место для котов. Последствия ветра в Петербурге и других городах

Сильный ветер разгулялся в субботу по европейской части России. Во многих городах ломало деревья и ветхие конструкции, нарушилось электроснабжение. В некоторых районах ветрено и сегодня, 13 ноября.
Жители Петербурга продолжают собирать итоги субботней погоды. Около 23 часов на проспекте Народного Ополчения, 83, дерево упало на автомобиль, сообщает читатель «Фонтанки» Александр. Местные жители заметили, что на нём тут же расселись коты.
На проспекте Славы дом «задышал». В Колпинском районе рухнул рекламный щит.
В Нижегородской области к утру без света частично остались пять населенных пунктов, как минимум 20 машин приняли на себя удар деревьев. В городе Кохма Ивановской области из-за непогоды обрушились части стены и крыша заброшенного дома, повреждены семь машины, люди не пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Ломало деревья и в Москве, и в других городах. В карельском Петрозаводске ветер сдул остановку.