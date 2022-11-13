Дышащий дом, летающая остановка и новое место для котов. Последствия ветра в Петербурге и других городах

Сильный ветер разгулялся в субботу по европейской части России. Во многих городах ломало деревья и ветхие конструкции, нарушилось электроснабжение. В некоторых районах ветрено и сегодня, 13 ноября.



Жители Петербурга продолжают собирать итоги субботней погоды. Около 23 часов на проспекте Народного Ополчения, 83, дерево упало на автомобиль, сообщает читатель «Фонтанки» Александр. Местные жители заметили, что на нём тут же расселись коты.

