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    Боевые действия на Украине

    Власти Херсонщины заявили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС

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    Каховская ГЭС получила масштабные повреждения в результате обстрелов со стороны Украины, рассказал ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Много разрушений, по его словам, и в самом городе: повреждены Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие объекты.

    «Степень разрушений грандиозна, нужно говорить так», — цитирует его слова агентство 13 ноября.

    По оценкам чиновника, восстановить ГЭС возможно, и с помощью современных технологий это можно сделать довольно быстро — поскольку и строили её в «кратчайшие сроки».

    «Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — уточнил Леонтьев.

    Утром 12 ноября в сети появилось видео подрыва автомобильного моста у Каховской гидроэлектростанции. CNN писала о повреждениях дамбы. Днём сотрудников администрации Каховского района Херсонской области и часть местных жителей эвакуировали с левого берега Днепра.

    18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.

    9 ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне — для сохранения боеспособности и жизней военных (полный текст доклада есть на «Фонтанке»). Министр обороны одобрил это решение. Через два дня Минобороны проинформировало, что на левый берег выведены более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц техники без потерь личного состава и артиллерии. 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Херсонская область остаётся российским субъектом. О реакции политиков и общественных деятелей на решение оставить Херсон читайте на «Фонтанке».

    30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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