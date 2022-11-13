Власти Херсонщины заявили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС

Каховская ГЭС получила масштабные повреждения в результате обстрелов со стороны Украины, рассказал ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Много разрушений, по его словам, и в самом городе: повреждены Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие объекты.



«Степень разрушений грандиозна, нужно говорить так», — цитирует его слова агентство 13 ноября.



По оценкам чиновника, восстановить ГЭС возможно, и с помощью современных технологий это можно сделать довольно быстро — поскольку и строили её в «кратчайшие сроки».

