Власти Херсонщины заявили о грандиозных повреждениях Каховской ГЭС

Каховская ГЭС получила масштабные повреждения в результате обстрелов со стороны Украины, рассказал ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Много разрушений, по его словам, и в самом городе: повреждены Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие объекты.
«Степень разрушений грандиозна, нужно говорить так», — цитирует его слова агентство 13 ноября.
По оценкам чиновника, восстановить ГЭС возможно, и с помощью современных технологий это можно сделать довольно быстро — поскольку и строили её в «кратчайшие сроки».
«Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — уточнил Леонтьев.
Утром 12 ноября в сети появилось видео подрыва автомобильного моста у Каховской гидроэлектростанции. CNN писала о повреждениях дамбы. Днём сотрудников администрации Каховского района Херсонской области и часть местных жителей эвакуировали с левого берега Днепра.