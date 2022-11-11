Уголовное дело о связи депутата с петербургской школьницей прожило трое суток. Его возбудили, позабыв о статусе

Депутат и педагог из Невского района второй раз за неделю оказался в суде на избрании меры пресечения. Фабула преступления та же, дело — новое.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 11 ноября Невский райсуд снова рассматривал ходатайства следствия о запрете определённых действий для преподавателя. Избранная четыре дня назад мера перестала действовать вместе с отменой постановления о возбуждении уголовного дела от 5 ноября.

Поспешив привлечь педагога, Следственный комитет упустил его статус. Согласно статье 448 УПК, рядовой следователь не может возбудить производство в отношении мундепа. Ранг в этом случае должен быть не ниже руководителя ведомства по субъекту.

Упущение быстро исправили. 8 ноября преподаватель снова стал подозреваемым, но уже волей и.о. главы петербургского СК Марины Парастаевой. «Единая Россия» уже успела исключить мужчину из своих рядов, мандата его не лишали. Фигуранту вменяют ту же статью о развратных действиях (135 УК). «Фонтанка» писала, что ему предъявили отношения с одиннадцатиклассницей. Причиной заявления в полицию могла стать измена: девушка узнала, что у мужчины появилась другая.