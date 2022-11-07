Взрослая любовь со школьницей в Петербурге привела в суд учителя. Он — член «Единой России»

Как сообщает 7 ноября Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчина, в частности, не сможет находиться рядом с домом или школой потерпевшей и свидетелей, посещать массовые мероприятия, выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра. Также педагог остался без интернета и возможности отправлять и получать посылки и даже письма.

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении преподавателя. Его подозревают в связи со школьницей. Суд запретил ему определенные действия.

По данным «Фонтанки», мужчина имел отношения с ученицей 11-го класса одной из школ. Сколько они длились, неизвестно. Однако причиной заявления в полицию могла стать измена: девушка узнала, что у мужчины появилась другая.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса. Она подразумевает совершение развратных действий взрослым в отношении ребенка, не достигшего возраста 16 лет.

Принадлежность к «Единой России» «Фонтанке» подтвердили источники в партии. Там отметили, что, если обвинение будет подтверждено, в отношении подозреваемого могут быть применены партийные санкции. Вплоть до исключения.