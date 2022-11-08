Педагога и депутата из Невского района исключили из «Единой России». Его подозревают в связи с несовершеннолетней

«Единая Россия» исключила из своих рядов педагога из Невского района, муниципального депутата совета №54. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней ученицы, не достигшей 16 лет.



«В соответствии с уставом «Единой России» он будет исключён из партии, а также из фракции в муниципальном совете округа №54. Кроме этого, в соответствии с законодательством, он будет лишен депутатского мандата, если его вина в совершении преступления будет доказана», — отметили в партии.

