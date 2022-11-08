Педагога и депутата из Невского района исключили из «Единой России». Его подозревают в связи с несовершеннолетней

«Единая Россия» исключила из своих рядов педагога из Невского района, муниципального депутата совета №54. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней ученицы, не достигшей 16 лет.
«В соответствии с уставом «Единой России» он будет исключён из партии, а также из фракции в муниципальном совете округа №54. Кроме этого, в соответствии с законодательством, он будет лишен депутатского мандата, если его вина в совершении преступления будет доказана», — отметили в партии.
Меру пресечения педагогу избрали накануне. Как писала «Фонтанка», мужчина не сможет находиться рядом с домом или школой потерпевшей и свидетелей, посещать массовые мероприятия, выходить из дома с 10 часов вечера до 6 утра. Также педагог остался без интернета и возможности отправлять и получать посылки и даже письма.
По данным «Фонтанки», мужчина имел отношения с ученицей 11-го класса одной из школ. Они длились с 2020-го года. Однако причиной заявления в полицию могла стать измена: девушка узнала, что у мужчины появилась другая. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса. Она подразумевает совершение развратных действий взрослым в отношении ребенка, не достигшего возраста 16 лет. Обвинение учителю не предъявлено.