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    Активная работа. Рогозин рассказал, чем занимается в Донбассе

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    Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР. Об этом он 11 ноября сообщил РИА Новости.

    Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.

    По словам Рогозина, его группа состоит из опытных военных советников и экспертов. Они занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Сейчас специалисты активно работают в зоне СВО под руководством бывшего «главного по космосу».

    Ранее стало известно, что экс-глава Роскосмоса во время поездки в новые регионы России взял себе позывной «Космос». Позже он опубликовал новое фото, но на нашивке уже можно было заметить надпись «Сармат».

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы «Роскосмоса» занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Экс-глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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