Активная работа. Рогозин рассказал, чем занимается в Донбассе

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляет инспекторскую группу военных советников, которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в ДНР. Об этом он 11 ноября сообщил РИА Новости.



Группа называется «Царские волки» — это отсылка к русским добровольческим отрядам, созданным в Югославии в ноябре 1992 года. Рогозин сам участвовал в качестве добровольца в Приднестровском и Боснийском конфликтах.



По словам Рогозина, его группа состоит из опытных военных советников и экспертов. Они занимаются военно-технической поддержкой подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях. Сейчас специалисты активно работают в зоне СВО под руководством бывшего «главного по космосу».

