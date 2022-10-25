Рогозин под позывным «Космос» и показал фотографии «с передовой»

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время поездки в новые регионы России взял себе позывной «Космос». Он указан у него на нашивке на разгрузочном жилете. Это следует из фотографий, которые он опубликовал 25 октября в своем Telegram-канале.
«С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон «Пятнашка»), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным», — говорится в посте.
По словам Рогозина, у него вызывают искреннее уважение мужчины, с которыми он подружился «на передовой и в расположении частей».
Экс-глава госкорпорации отметил, что в недавнем прошлом они были гражданскими людьми, а в настоящее время превратились в «опытных комбатов».