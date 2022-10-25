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    Рогозин под позывным «Космос» и показал фотографии «с передовой»

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    Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время поездки в новые регионы России взял себе позывной «Космос». Он указан у него на нашивке на разгрузочном жилете. Это следует из фотографий, которые он опубликовал 25 октября в своем Telegram-канале.

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    «С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон «Пятнашка»), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным», — говорится в посте.

    По словам Рогозина, у него вызывают искреннее уважение мужчины, с которыми он подружился «на передовой и в расположении частей».

    Экс-глава госкорпорации отметил, что в недавнем прошлом они были гражданскими людьми, а в настоящее время превратились в «опытных комбатов».

    Указ об отставке Рогозина президент Владимир Путин подписал 15 июля. Должность главы «Роскосмоса» занял бывший вице-премьер Юрий Борисов. Бывший глава госкорпорации подвел итог своей работы фразой: «Работайте, братья».

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