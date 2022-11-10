Владельца сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме отправили под стражу

Напомним, 7 ноября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева. В пресс-службе партии рассказали, что он сам попросил о такой мере.



«Фонтанка» писала, что по делу о пожаре арестовали предполагаемого поджигателя — 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина. Недавно он получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение.



По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноября. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.



Помимо предполагаемого виновника пожара была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина арестована.



Собственник здания, где находится «Полигон», — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.



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