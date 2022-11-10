Владельца сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме отправили под стражу

Басманный суд Москвы заключил под стражу депутата областной думы Костромской области Ихтияра Мирзоева — владельца сгоревшего клуба «Полигон». Речь идёт об уголовном деле о нарушении правил пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ).
Московские суды общей юрисдикции / Telegram
Мирзоев будет находиться под арестом вплоть до 5 января 2023 года. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба суда. Сам фигурант и сторона защиты настаивали на мере, не связанной с заключением под стражу, но им было отказано.
Ранее стало известно о его задержании. Сообщалось, что ему было предъявлено обвинение.