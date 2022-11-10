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    Владельца сгоревшего клуба «Полигон» в Костроме отправили под стражу

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    Басманный суд Москвы заключил под стражу депутата областной думы Костромской области Ихтияра Мирзоева — владельца сгоревшего клуба «Полигон». Речь идёт об уголовном деле о нарушении правил пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

    Московские суды общей юрисдикции / Telegram

    Мирзоев будет находиться под арестом вплоть до 5 января 2023 года. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба суда. Сам фигурант и сторона защиты настаивали на мере, не связанной с заключением под стражу, но им было отказано.

    Ранее стало известно о его задержании. Сообщалось, что ему было предъявлено обвинение.

    Напомним, 7 ноября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева. В пресс-службе партии рассказали, что он сам попросил о такой мере.

    «Фонтанка» писала, что по делу о пожаре арестовали предполагаемого поджигателя — 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина. Недавно он получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение.

    По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноября. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.

    Помимо предполагаемого виновника пожара была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина арестована.

    Собственник здания, где находится «Полигон», — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

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