«Единая Россия» приостановила членство хозяина клуба «Полигон», где погибли 13 человек

Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Он владеет клубом «Полигон», где при пожаре погибли люди.



Мирзоев сам попросил о такой мере, сообщает 7 ноября пресс-служба партии. Приостановить его членство посоветовала и комиссия «Единой России» по этике — «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса».



«Ранее депутат выразил соболезнования родственникам погибших в пожаре в кафе «Полигон» и обещал оказывать максимальное содействие следственным органам и поддержать семьи погибших и пострадавших в пожаре», — говорится в публикации.

