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    «Единая Россия» приостановила членство хозяина клуба «Полигон», где погибли 13 человек

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    Президиум генсовета «Единой России» приостановил членство депутата Костромской облдумы Ихтияра Мирзоева. Он владеет клубом «Полигон», где при пожаре погибли люди.

    Мирзоев сам попросил о такой мере, сообщает 7 ноября пресс-служба партии. Приостановить его членство посоветовала и комиссия «Единой России» по этике — «с учетом особо тяжких последствий трагедии и последующего широкого общественного резонанса».

    «Ранее депутат выразил соболезнования родственникам погибших в пожаре в кафе «Полигон» и обещал оказывать максимальное содействие следственным органам и поддержать семьи погибших и пострадавших в пожаре», — говорится в публикации.

    «Фонтанка» писала, что по делу о пожаре арестовали предполагаемого поджигателя — 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина. Недавно он получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение.

    По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноября. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.

    Помимо предполагаемого виновника пожара, была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина арестована.

    Собственник здания, где находится «Полигон», — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев. Он получил в уголовном деле статус свидетеля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

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