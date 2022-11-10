Владелец сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» задержан в рамках уголовного дела

Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, Мирзоеву предъявлено обвинение по указанной статье. Следствие будет настаивать на его аресте.

Депутат областной думы Костромской области Ихтияр Мирзоев, владелец сгоревшего клуба «Полигон», задержан в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (третья часть 219-й статьи УК РФ). Об этом 10 ноября сообщает ТАСС , ссылаясь на правоохранительные органы.

Напомним, 7 ноября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева. В пресс-службе партии рассказали, что он сам попросил о такой мере.

«Фонтанка» писала, что по делу о пожаре арестовали предполагаемого поджигателя — 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина. Недавно он получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение.



По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноября. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.

