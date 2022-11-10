Владелец сгоревшего в Костроме клуба «Полигон» задержан в рамках уголовного дела

Депутат областной думы Костромской области Ихтияр Мирзоев, владелец сгоревшего клуба «Полигон», задержан в рамках уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (третья часть 219-й статьи УК РФ). Об этом 10 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, Мирзоеву предъявлено обвинение по указанной статье. Следствие будет настаивать на его аресте.
Напомним, 7 ноября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева. В пресс-службе партии рассказали, что он сам попросил о такой мере.
«Фонтанка» писала, что по делу о пожаре арестовали предполагаемого поджигателя — 23-летнего военнослужащего Станислава Ионкина. Недавно он получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение.
По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноября. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.
Помимо предполагаемого виновника пожара была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина арестована.
Собственник здания, где находится «Полигон», — депутат Костромской областной думы от «Единой России» Ихтияр Мирзоев.