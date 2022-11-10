Семак о защитнике Чистякове: Я не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Дима готовится к следующей игре

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак впервые прокомментировал скандал вокруг защитника команды Дмитрия Чистякова. Как наставник сине-бело-голубых заявил журналистам во время брифинга 10 ноября, он не сомневается в футболисте.
«Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, всё время находился с командой и готовится к предстоящему матчу», — заявил Семак.
Напомним, что Чистяков попал в опалу после результативной ошибки в матче 16-го тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». После игры комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведёт переговоры с «Ахматом», а гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что после таких ошибок Дмитрию действительно лучше играть за грозненский клуб.
Вскоре он же добавил, что защитник выведен из состава. Одновременно в СМИ появилась информация со ссылкой на руководство петербургской команды, что Чистякова подозревают в нечестной игре. Однако агент Чистякова в интервью «Фонтанке» со ссылкой на Медведева опроверг эту информацию.
Отметим, что другие игроки «Зенита» почти сразу встали на сторону Чистякова.