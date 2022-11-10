Семак о защитнике Чистякове: Я не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Дима готовится к следующей игре

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак впервые прокомментировал скандал вокруг защитника команды Дмитрия Чистякова. Как наставник сине-бело-голубых заявил журналистам во время брифинга 10 ноября, он не сомневается в футболисте.



«Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. Дима не пропустил ни одной тренировки, всё время находился с командой и готовится к предстоящему матчу», — заявил Семак.