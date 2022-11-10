    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, ю-з

    755мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.06eur61.24

    Крымский мост на полдня закроют для автомобилистов. Там продолжается ремонт

    265
    обсудить

    Крымский мост, который ремонтируют после теракта, будет временно закрыт для автомобилистов в субботу. Об этом водителей 7 ноября предупреждает Минтранс.

    «12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении министерства.

    Накануне переправу на 12 часов закрывали для машин и автобусов, чтобы установить первый готовый пролёт автомобильной части. Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда сказал, что монтировать следующий собираются 11 ноября.

    С 7 ноября ремонт внёс коррективы и в график движения пассажирского поезда «Таврия», курсирующего по маршруту Петербург — Севастополь — Петербург.

    8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик, из-за чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролёта автомобильной части моста. Погибли четыре человека, в том числе судья Арбитражного суда Москвы и двое гидов из Петербурга.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close