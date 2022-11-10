Крымский мост на полдня закроют для автомобилистов. Там продолжается ремонт

Крымский мост, который ремонтируют после теракта, будет временно закрыт для автомобилистов в субботу. Об этом водителей 7 ноября предупреждает Минтранс.



«12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении министерства.

Накануне переправу на 12 часов закрывали для машин и автобусов, чтобы установить первый готовый пролёт автомобильной части. Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда сказал, что монтировать следующий собираются 11 ноября.