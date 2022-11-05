Ремонт Крымского моста изменил график движения поезда «Таврия» и автомобилей

Значительнее всего изменится расписание поезда №169/170 Петербург — Симферополь: «С 7 ноября он будет прибывать на конечную станцию на 35 минут позже, в 12:50. На участке Керчь — Джанкой задержка составит от 25 до 51 минуты», — сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Поправки в расписание пришлось ввести из-за ремонта на Крымском мосту, они коснутся прохождения станции Тамань и всех расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря.

С 7 ноября изменится график движения пассажирского поезда «Таврия», курсирующего по маршруту Петербург — Севастополь — Петербург, сообщает Минтранс России.

Задержка поезда №7/8 Петербург — Севастополь составит менее 15 минут. С 7 ноября из Тамани он будет отправляться в 00:33. Стоянки на станциях: Керчь-Южная Новый парк — 01:00–01:03, Багерово — 01:18–01:20, Семь Колодезей — 01:57–01:59, Владиславовка — 02:29–02:32.



Прибывать в Тамань поезд №7/8 Севастополь — Петербург будет в 00:31.



Предупредил Минтранс и о возможных перерывах движения по Крымскому мосту автомобилей: с 7 по 10 ноября там будут проводиться восстановительные работы.



8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста в направлении полуострова. Железнодорожное сообщение на мосту было восстановлено, заработала паромная переправа.

