На Керченской переправе заработал третий паром, «Мария», четвертый готовится

На переправе в Керчи начал работу третий паром, «Мария», а четвертый, «Ейск», проходит ходовые испытания и готовится к загрузке. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.
Все четыре парома заработают на переправе с утра вторника, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в керченском аэропорту стоят около 500 фур, а еще около 300 раскиданы по крымским стоянкам.
Сейчас пассажиров и машины между Крымом и Краснодарским краем через пролив перевозят паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария». Оперштаб Краснодарского края попросил пассажирские компании и перевозчиков грузов отложить приезд в Крым из-за большой очереди у переправы.
На Крымском мосту в субботу утром был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также работает паромная переправа.