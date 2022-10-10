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    На Керченской переправе заработал третий паром, «Мария», четвертый готовится

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    На переправе в Керчи начал работу третий паром, «Мария», а четвертый, «Ейск», проходит ходовые испытания и готовится к загрузке. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.

    Все четыре парома заработают на переправе с утра вторника, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в керченском аэропорту стоят около 500 фур, а еще около 300 раскиданы по крымским стоянкам.

    Сейчас пассажиров и машины между Крымом и Краснодарским краем через пролив перевозят паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария». Оперштаб Краснодарского края попросил пассажирские компании и перевозчиков грузов отложить приезд в Крым из-за большой очереди у переправы.

    На Крымском мосту в субботу утром был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также работает паромная переправа.

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