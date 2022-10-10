На Керченской переправе заработал третий паром, «Мария», четвертый готовится

На переправе в Керчи начал работу третий паром, «Мария», а четвертый, «Ейск», проходит ходовые испытания и готовится к загрузке. Об этом 10 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко.



Все четыре парома заработают на переправе с утра вторника, сообщал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в керченском аэропорту стоят около 500 фур, а еще около 300 раскиданы по крымским стоянкам.