Очередь из грузовиков на паром в Крым увеличилась в два раза

Оперативный штаб Краснодарского края просит пассажирские компании и перевозчиков грузов отложить приезд в Крым из-за большой очереди, которая скопилась у переправы через Керченский пролив.



Если к вечеру воскресенья на двух перехватывающих парковках в поселке Ильич и у порта Кавказ было всего 400 грузовиков, то сейчас их больше почти в два раза — 700, сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на представителя штаба.



В сообщении также говорится, что за минувший день удалось переправить в Крым 162 грузовых автомобиля.

