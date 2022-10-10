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    Очередь из грузовиков на паром в Крым увеличилась в два раза

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    Оперативный штаб Краснодарского края просит пассажирские компании и перевозчиков грузов отложить приезд в Крым из-за большой очереди, которая скопилась у переправы через Керченский пролив.

    Если к вечеру воскресенья на двух перехватывающих парковках в поселке Ильич и у порта Кавказ было всего 400 грузовиков, то сейчас их больше почти в два раза — 700, сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на представителя штаба.

    В сообщении также говорится, что за минувший день удалось переправить в Крым 162 грузовых автомобиля.

    Сейчас приоритет в отправке получил тот транспорт, который перевозит скоропортящиеся грузы. Для того

    чтобы обеспечить переправу большему количеству машин, сегодня планируют запустить третий паром, а к 16 октября еще один.

    На Крымском мосту в субботу утром был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также работает паромная переправа.

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