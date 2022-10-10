Очередь из грузовиков на паром в Крым увеличилась в два раза

Оперативный штаб Краснодарского края просит пассажирские компании и перевозчиков грузов отложить приезд в Крым из-за большой очереди, которая скопилась у переправы через Керченский пролив.
Если к вечеру воскресенья на двух перехватывающих парковках в поселке Ильич и у порта Кавказ было всего 400 грузовиков, то сейчас их больше почти в два раза — 700, сообщает ТАСС 10 октября со ссылкой на представителя штаба.
В сообщении также говорится, что за минувший день удалось переправить в Крым 162 грузовых автомобиля.
Сейчас приоритет в отправке получил тот транспорт, который перевозит скоропортящиеся грузы. Для того
чтобы обеспечить переправу большему количеству машин, сегодня планируют запустить третий паром, а к 16 октября еще один.