Шестеренки не провернулись. Почему проект о едином операторе наружной рекламы не стал законом

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Игроки российского рынка наружной рекламы впервые с июля вздохнули с облегчением. Резонансный законопроект, принятый Думой в первом чтении в середине месяца, вступления в силу которого они с ужасом ждали, отклонен. В один голос представители отрасли называют произошедшее едва ли не чудом. «Фонтанка» поговорила с ними и выяснила, какие шестеренки провернулись, чтобы инициатива не стала законом.

Владимир Рябовол, председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

— Как вы восприняли новость о том, что законопроект о едином операторе наружной рекламы отклонен?

— Крайне позитивно. Мы делали правовую экспертизу, работали на протяжении двух месяцев и оценивали все риски, связанные с бизнесом, которые он в себе несет. Они были сформулированы в позиции, которую мы, как субъект, отправляли в Госдуму в качестве отзыва на этот законопроект.

— О каких рисках идет речь?

— Их целый букет: экономические, социальные и политические. Если говорить про экономику, это вопрос потенциального банкротства целого ряда компаний, снижение поступлений в бюджет, для города это перспектива лишиться серьезного социального ресурса, которым он сейчас располагает для реализации социально-информационных программ. Если говорить про социальные риски, они были связаны, в том числе, с увольнением тысяч работников этой сферы, что неизбежно при монополизации и сокращении рынка, в том числе — остановкой целого ряда производств малого и среднего бизнеса. Как результат этих двух опций, и политические могли быть — мы получили обращения целого ряда и организаций, и ассоциаций, и профильных индустриальных, и отдельных компаний. Эти риски невозможно было не учитывать.



— Если говорить о плюсах — какие-то же очевидно должны были быть, если бы проект стал законом?

— Плюс заключался бы только в том, что фактор единого окна распространения информации дает больше возможностей для контроля и снижения рисков, связанных с незаконными подключениями и потенциально возможным распространением заведомо ложной информации.



— То есть плюсы только для государства, не для самих участников рынка?

— Да, но дело в том, что и сейчас в наружной рекламе достаточно механизмов, позволяющих контролировать законность распространение контента и соответствующим образом реагировать. Более того, строго говоря, одно окно взломать всегда легче, чем сотни серверов по всей стране. А риски в связи с новым алгоритмом регулирования возникали действительно очень серьезные.



— Какая в целом ситуация в отрасли, и на что первым делом нужно обратить внимание сейчас, чтобы она не упала?

— Ситуация в отрасли и так достаточно критичная и кризисная, но мы делаем все, чтобы сохранить отрасль и не дать развиться негативным сценариям. По поручению губернатора города мы предусмотрели ряд мер для поддержки этой сферы бизнеса в соответствии с поручениями президента: это и реструктуризация платежей, и снижение ставок по договорам с операторами. В частности, этом году операторы заплатят в бюджет только половину от существующих обязательств.



— Сколько операторов наружной рекламы отрасль потеряла уже за этот год?

— Мы еще в 2021 году потеряли одного оператора, который не пережил падение рынка в связи с ковидными ограничениями. В тяжелом состоянии находится оператор, единственным активом которого являются остановочные павильоны. И это критичная ситуация, потому что в случае его банкротства город потеряет не только возможность размещения своих социально-информационных программ, но еще и объекты благоустройства в виде павильонов ожидания городского транспорта, а их у него — около 500. Это не просто инфраструктурный ресурс, а важный социальный проект. Поэтому мы делаем все, чтобы не допустить обрушения рынка и банкротства этих компаний.



— Как думаете, какие шестеренки провернулись в кулуарах, что проект не прошел?

— Я стараюсь быть далеким от конспирологических теорий. Проще сказать, какие шестеренки не провернулись. То, что сейчас произошло, это уникальный случай. Важно отметить единство позиций в данном вопросе как исполнительной, так и законодательной власти Петербурга. Заседания рабочих групп и экспертных советов проходили в открытом режиме и носили абсолютно прозрачный, публичный характер. В этом смысле кейс, без преувеличения, можно отнести к академическому, я бы сказал — каноническому, почти идеальному алгоритму взаимодействия предпринимательского сообщества, общественных организаций, органов власти и СМИ, результатом которого стал ожидаемый, понятный для всех результат.



Максим Черняк, «Реклама центр» Сами производители рекламы понимали, что принятие закона о едином операторе для них станет билетом в один конец — вытащить счастливый билет и протиснуться в требования, которые диктовал проект постановление органа государственной власти, могла только одна команда из многих тысяч по всей стране.

— Здравый смысл победил. Под те критерии, которые были в законе представлены, попадала одна компания — «Русс Аутдор», это было и на заседании Государственной думы озвучено 15 июля депутатами, которые были против. Никаких плюсов в этом законе мы для себя не смогли увидеть. Для нас и рынка наружной рекламы в целом закон был бы губительным — нам пришлось бы уволить людей, бюджеты регионов недополучили бы десятки миллиардов рублей. Об этом говорилось в исследовании Московского государственного университета. Мы очень сильно надеемся, что все разобрались в негативных последствиях и приняли решение этот закон отклонить.

Виктор Топадзе, «Авито» Больше всего отмене законопроекта радуется платформа частных объявлений в Интернете «Авито».



— Отклонение законопроекта — это победа здравого смысла и единственно правильное решение. Мы рады, что мнение нашей компании, коллег по индустрии, ряда депутатов и региональных властей были услышаны в Думе, — говорит Виктор Топадзе, директор по взаимодействию с органами власти и правовым вопросам «Авито».



«Фонтанка» попросила высказаться об отмене законопроекта и «Русс Аутдор», однако там от комментариев воздержались.

