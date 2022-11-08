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    «Смотрю, маленький ребёночек лежит раздетый». Сосед женщины, выкинувшей дочку, рассказывает, что видел

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    Одним из первых, кто бросился на помощь к маленькой девочке, упавшей с 11-го этажа, был сосед Александр. Его рассказ «Москва 24» публикует в своём телеграм-канале.

    «Слышу, кричат, где-то ругаются <...> А когда посмотрел в окно-то, смотрю, маленький ребёночек лежит раздетый, в одних подгузниках», — говорит Александр. Он схватил одеяло, выбежал, «накрыл ребёночка». Крови и травм не было видно. «Голова была на асфальте, вот этот край, а ножки и туловище были на земле. Редко, но вздыхал», — добавляет сосед.

    Фото: прокуратура Москвы
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    Рядом валялась ветка, которую Александр давно хотел спилить. Возможно, именно она смягчила силу удара при падении, предполагает мужчина.

    Напомним, утром 8 ноября в Сумском проезде в Москве девочка 2021 года рождения упала с 11-го этажа и выжила. По мнению следователей СК, мать без особых на то причин выкинула малышку из окна кухни. Предположительно, женщина очень переживала из-за развода. Прокуратура показывала их квартиру: одна из комнат полностью завалена хламом. Расследуется уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

    Фото: прокуратура Москвы

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