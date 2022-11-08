«Смотрю, маленький ребёночек лежит раздетый». Сосед женщины, выкинувшей дочку, рассказывает, что видел

Одним из первых, кто бросился на помощь к маленькой девочке, упавшей с 11-го этажа, был сосед Александр. Его рассказ «Москва 24» публикует в своём телеграм-канале.



«Слышу, кричат, где-то ругаются <...> А когда посмотрел в окно-то, смотрю, маленький ребёночек лежит раздетый, в одних подгузниках», — говорит Александр. Он схватил одеяло, выбежал, «накрыл ребёночка». Крови и травм не было видно. «Голова была на асфальте, вот этот край, а ножки и туловище были на земле. Редко, но вздыхал», — добавляет сосед.