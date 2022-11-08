    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 4

    3 м/с, южн

    752мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.24eur60.9

    Отчисленного ранее из состава «Зенита» защитника Чистякова допустили до тренировки с основой

    2115
    обсудить

    Защитника футбольного клуба «Зенит» Дмитрия Чистякова, похоже, вернули в состав после того, как гендиректор Александр Медведев заявил о его отчислении. Как передает 8 ноября корреспондент «Фонтанки», игрок приехал на тренировку основного состава и принял участие в занятии.

    Напомним, что Чистяков попал в опалу после результативной ошибки в матче 16 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». После игры комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведёт переговоры с «Ахматом», а гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что после таких ошибок Дмитрию действительно лучше играть за грозненский клуб.

    Вскоре он же добавил, что защитник выведен из состава. Одновременно в СМИ появилась информация со ссылкой на руководство петербургской команды, что Чистякова подозревают в нечестной игре. Однако агент Чистякова в интервью «Фонтанке» со ссылкой на Медведева опроверг эту информацию.

    Добавим, что другие игроки «Зенита» встали на сторону Чистякова.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close