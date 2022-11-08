Отчисленного ранее из состава «Зенита» защитника Чистякова допустили до тренировки с основой

Защитника футбольного клуба «Зенит» Дмитрия Чистякова, похоже, вернули в состав после того, как гендиректор Александр Медведев заявил о его отчислении. Как передает 8 ноября корреспондент «Фонтанки», игрок приехал на тренировку основного состава и принял участие в занятии.



Напомним, что Чистяков попал в опалу после результативной ошибки в матче 16 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата». После игры комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков ведёт переговоры с «Ахматом», а гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказал мнение, что после таких ошибок Дмитрию действительно лучше играть за грозненский клуб.