Владелец здания, в котором находился сгоревший «Полигон», отрекся от ответственности за нарушения

Депутат костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, который владеет зданием сгоревшего ночного клуба «Полигон», отрекся от самого клуба. Как пишет 6 ноября ТАСС со ссылкой на показания Мирзоева, он все помещения сдавал в аренду.



Как заявил депутат во время суда, часть здания была сдана «Империи», учредителем которой является Ирина Смирнова. Отношения между ними были исключительно деловыми. В то же время Смирнова с сентября 2022 года находится за границей на лечении.