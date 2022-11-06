    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, южн

    762мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.1eur60.61

    Владелец здания, в котором находился сгоревший «Полигон», отрекся от ответственности за нарушения

    3133
    7 комментариев

    Депутат костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, который владеет зданием сгоревшего ночного клуба «Полигон», отрекся от самого клуба. Как пишет 6 ноября ТАСС со ссылкой на показания Мирзоева, он все помещения сдавал в аренду.

    Как заявил депутат во время суда, часть здания была сдана «Империи», учредителем которой является Ирина Смирнова. Отношения между ними были исключительно деловыми. В то же время Смирнова с сентября 2022 года находится за границей на лечении.

    Также Мирзоев подчеркнул, что монтажом электропроводки в клубе занимался арендатор, как и договорами по охране развлекательного центра. Мирзоев ни к тому, ни к другому отношения не имеет.

    Ранее сообщалось, что собственником здания является депутат костромской облдумы, член политсовета костромского регионального отделения «Единой России» Ихтияр Мирзоев.

    По предварительной информации, пожар в ночном клубе начался после массовой драки в ночь на 5 ноябоя. Один из участников применил ракетницу, выстрелив в потолок, что и привело к возгоранию. В результате погибли 13 человек.

    В данный момент подозреваемый по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности задержан и признал свою вину. Предположительно, ему 23 года. Молодой человек недавно получил ранение в ходе конфликта на Украине и был отправлен на лечение. Его мать заявила журналистам, что не верит в произошедшее.

    Помимо предполагаемого виновника пожара, была задержана директор ООО «Империя», которая занималась организацией работы сгоревшего клуба «Полигон». Ей вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщина арестована.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close