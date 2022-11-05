Иран поставлял России дроны, а «Разговоры о важном» обязательны для посещения: новости СВО за 5 ноября

На Украину обещают поставить больше танков Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Обязательные «Разговоры» Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что «Разговоры о важном» обязательны для посещения. — Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, — сказал Новиков, отвечая на вопрос ТАСС. «Разговоры о важном» — это еженедельный урок, который ввели в школах с начала этого учебного года. Среди тем занятий были заявлены любовь к Родине, семейные ценности, патриотизм, а также освещение спецоперации. Оружие Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу ядерного оружия.

— Риски того, что Россия применит на Украине ядерное оружие, минимальны. Однако если это всё же произойдет, последствия будут огромными, поэтому мы рассматриваем такую перспективу со всей серьезностью, — сказал Столтенберг в интервью телеканалу NTV. Иран, который давно обвиняли в том, что он поставляет в Россию беспилотники, впервые признал такой факт. Однако Тегеран подчеркивает, что последняя поставка случилась до начала спецоперации, и отрицает обвинения в поставках баллистических ракет.

— Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине, — сказал иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян. В Минобороны США заявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. В него войдут 45 чешских танков Т-72 . Минобороны Нидерландов также объявило о пакете объемом в 120 миллионов евро, он включает в себя танки и другое вооружение.



Внешняя политика Выступить посредником между Россией и Украиной вызвались Бахрейн и Таиланд. На Украину тем временем приехал Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности. Он подтвердил, что США продолжат оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь.

Президент Турции Эрдоган сказал, что выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Со своей стороны он пообещал, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки.