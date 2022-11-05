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    Иран поставлял России дроны, а «Разговоры о важном» обязательны для посещения: новости СВО за 5 ноября

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    На Украину обещают поставить больше танков
    На Украину обещают поставить больше танковФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

    28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации. Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 5 ноября.

    Обязательные «Разговоры»

    Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что «Разговоры о важном» обязательны для посещения.

    — Дискуссии никакой нет, это часть школьной программы, — сказал Новиков, отвечая на вопрос ТАСС.

    «Разговоры о важном» — это еженедельный урок, который ввели в школах с начала этого учебного года. Среди тем занятий были заявлены любовь к Родине, семейные ценности, патриотизм, а также освещение спецоперации.

    Оружие

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу ядерного оружия.

    — Риски того, что Россия применит на Украине ядерное оружие, минимальны. Однако если это всё же произойдет, последствия будут огромными, поэтому мы рассматриваем такую перспективу со всей серьезностью, — сказал Столтенберг в интервью телеканалу NTV.

    Иран, который давно обвиняли в том, что он поставляет в Россию беспилотники, впервые признал такой факт. Однако Тегеран подчеркивает, что последняя поставка случилась до начала спецоперации, и отрицает обвинения в поставках баллистических ракет.

    — Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине, — сказал иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

    В Минобороны США заявили, что выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму в 400 миллионов долларов. В него войдут 45 чешских танков Т-72.

    Минобороны Нидерландов также объявило о пакете объемом в 120 миллионов евро, он включает в себя танки и другое вооружение.

    Внешняя политика

    Выступить посредником между Россией и Украиной вызвались Бахрейн и Таиланд. На Украину тем временем приехал Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности. Он подтвердил, что США продолжат оказывать стране экономическую и гуманитарную помощь.

    Президент Турции Эрдоган сказал, что выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Со своей стороны он пообещал, что Турция сосредоточит усилия на продлении зерновой сделки.

    На Украину обещают поставить больше танков
    На Украину обещают поставить больше танковФото: Алексей Волхонский / V1.RU

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    УкраинаОружиеПолитикаСпецоперацияВнешняя политикаРазговоры о важном

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