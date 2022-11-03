Уснул и проснулся от удара. Суд арестовал водителя грузовика, раздавившего такси в Москве

Таганский районный суд Москвы отправил под арест водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП с такси и автобусом в центре столицы утром 2 ноября. Мужчина признал вину и рассказал, что делал до и после аварии.

По словам 27-летнего автомобилиста, в ночь с 1 на 2 ноября он выпивал с другом в одном из столичных заведений и утром, выезжая на маршрут, чувствовал себя уставшим и сонным. Проезжая по улице 1905 года, он заснул и проснулся от сильного удара, передает MSK1.RU. Увидев, что устроил ДТП, мужчина испугался и сбежал. Он спрятался на чердаке одного из близлежащих домов, а после ходил по дворам, пока его не задержали.