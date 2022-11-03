Уснул и проснулся от удара. Суд арестовал водителя грузовика, раздавившего такси в Москве

Таганский районный суд Москвы отправил под арест водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП с такси и автобусом в центре столицы утром 2 ноября. Мужчина признал вину и рассказал, что делал до и после аварии.
По словам 27-летнего автомобилиста, в ночь с 1 на 2 ноября он выпивал с другом в одном из столичных заведений и утром, выезжая на маршрут, чувствовал себя уставшим и сонным. Проезжая по улице 1905 года, он заснул и проснулся от сильного удара, передает MSK1.RU. Увидев, что устроил ДТП, мужчина испугался и сбежал. Он спрятался на чердаке одного из близлежащих домов, а после ходил по дворам, пока его не задержали.
«Прошу прощения перед всеми за свои деяния и прошу перед Богом, что мне только остаётся. Я хочу покаяться перед всеми родными за свои деяния, я не хотел этого», — сказал он в суде.
Следствие ходатайствовало об отправке мужчины в СИЗО. Суд ходатайство удовлетворил и избрал ему меру пресечения в виде ареста до 2 января 2023 года. Подозреваемый не возражал.
Напомним, утром 2 ноября на улице 1905 года в Москве 27-летний гражданин Республики Беларусь на грузовике Volvo врезался в стоявшие у остановки такси и автобус. От удара легковую машину буквально смяло между самосвалом и автобусом. Таксист и его пассажирка погибли на месте. Женщина села в такси за несколько секунд до аварии. Она направлялась на выставку ритуальных услуг в московском «Экспоцентре». Также пострадал один из пассажиров автобуса. Водитель грузовика с места ДТП скрылся, и задержали его уже вечером.