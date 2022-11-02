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    Водитель грузовика, раздавившего такси в Москве, оказался злостным нарушителем: на нем около 100 штрафов

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    Фото: MSK1.RU
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    Полиция установила личность водителя грузовика, который устроил смертельное ДТП с такси и автобусом в центре Москвы утром 2 ноября. Он оказался иностранцем с сотней штрафов на счету.

    На улице 1905 года в Москве водитель самосвала Volvo впечатал легковое такси в автобус и скрылся. За рулем грузовика был 27-летний гражданин Республики Беларусь, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. За мужчиной числятся порядка 100 штрафов за нарушения ПДД. Сейчас его разыскивают.

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    В результате аварии погибли водитель такси и его пассажирка: 30-летний житель Нижегородской области и 34-летняя москвичка, сообщает «МВД Медиа». Женщина села в машину за несколько секунд до ДТП — момент столкновения попал на камеру. Такси стояло в крайней правой полосе у остановки рядом с метро. Грузовик, не снижая скорости, протаранил легковушку и впечатал ее в стоявший впереди автобус, буквально раздавив. Издание MSK1.RU публикует эксклюзивные кадры с места ДТП.

    По данным МВД, в аварии также пострадал пассажир автобуса.

    Фото: MSK1.RU

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